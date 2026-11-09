A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORTONA-VAL DI SANGRO VERSO BARI

Roma, 9 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ortona e Val di Sangro, verso Bari. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, seguire le indicazioni per SS16 Adriatica, percorrere la SS16 Adriatica verso Foggia, seguire le indicazioni per A14 e rientrare quindi in A14 alla stazione di Val di Sangro, verso Bari.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.