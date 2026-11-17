A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORTONA-VAL DI SANGRO VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORTONA-VAL DI SANGRO VERSO BARI
Roma, 17 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 5:00 di sabato 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ortona e Val di Sangro, verso Bari.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, seguire per SS16 Adriatica, percorrere la SS16 verso Foggia, seguire poi per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Val di Sangro, verso Bari.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.