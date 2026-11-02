A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORTONA-PESCARA SUD FRANCAVILLA VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ORTONA-PESCARA SUD FRANCAVILLA VERSO PESCARA
Roma, 2 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 5 alle 6:00 di venerdì 6 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ortona e Pescara sud Francavilla, verso Pescara.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Alento est”, situata nel suddetto tratto; si precisa che verrà istituito il divieto di sosta, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di giovedì 5, fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ortona, seguire le indicazioni per SS16 Pescara-Foggia, immettersi poi sulla SS16 verso Pescara e rientrare in A14 a Pescara sud Francavilla.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.