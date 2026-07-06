A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MOTTOLA CASTELLANETA-TARANTO NORD
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MOTTOLA CASTELLANETA-TARANTO NORD
Roma, 6 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Taranto nord, verso Taranto.
Contestualmente, sarà chiusa l’area di parcheggio “La Pineta ovest”, situata all’interno del suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Mottola Castellaneta, proseguire sulla SP23, verso la SS7 Appia, fino a raggiungere la SS7 Appia.