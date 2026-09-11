A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MOTTOLA CASTELLANETA-TARANTO NORD VERSO TARANTO
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MOTTOLA CASTELLANETA-TARANTO NORD VERSO TARANTO
Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 6:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Mottola Castellaneta e Taranto nord, verso Taranto.
Contestualmente sarà chiusa l’area di parcheggio “La Pineta ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Mottola Castellaneta, percorrere la SP23 e la SS7 Appia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.