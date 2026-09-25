A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MOLFETTA-BITONTO VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MOLFETTA-BITONTO VERSO BARI
Roma, 25 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 28 alle 6:00 di martedì 29 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, verso Bari.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Molfetta, percorrere la viabilità ordinaria: SP112 Molfetta-Terlizzi, SS16 Adriatica, SP88 Bitonto-Giovinazzo verso Bitonto e rientrare in A14 alla stazione di Bitonto, verso Bari.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.