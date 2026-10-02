A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MOLFETTA-BITONTO VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MOLFETTA-BITONTO VERSO BARI
Roma, 2 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di questa sera, venerdì 2, alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Molfetta e Bitonto, verso Bari.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Molfetta, percorrere la SP112 Molfetta-Terlizzi, la SS16 Adriatica, la SP88 Bitonto-Giovinazzo, in direzione di Bitonto e rientrare in A14 alla stazione di Bitonto.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.