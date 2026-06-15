A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MAROTTA MONDOLFO-SENIGALLIA VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO MAROTTA MONDOLFO-SENIGALLIA VERSO ANCONA
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di martedì 16 alle 6:00 di mercoledì 17 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Marotta Mondolfo e Senigallia, verso Ancona.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Metauro ovest”, situata nel suddetto tratto.
Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno dell’area di servizio “Metauro ovest”, dalle ore 18:00 di martedì 16, fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Marotta Mondolfo, percorrere la SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Senigallia.