A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LORETO-CIVITANOVA MARCHE VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LORETO-CIVITANOVA MARCHE VERSO PESCARA
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche, verso Pescara/Bari.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Loreto, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Civitanova Marche.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.