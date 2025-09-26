A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LORETO-CIVITANOVA MARCHE MACERATA VERSO PESCARA
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Loreto e Civitanova Marche Macerata, verso Pescara.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Loreto, percorrere la SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 a Civitanova Marche Macerata.