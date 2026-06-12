A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO LORETO-ANCONA SUD VERSO BOLOGNA

Roma, 12 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 15 alle 6:00 di martedì 16 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Loreto e Ancona Sud, verso Bologna. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio ” Conero est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Loreto, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Ancona Sud.