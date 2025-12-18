A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO IMOLA-FAENZA VERSO ANCONA

Roma, 18 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di domenica 21 alle 5:00 di lunedì 22 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Santerno ovest”, situata nel suddetto tratto.

Sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, anche il Ramo di immissione sulla Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.

Inoltre, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene da Ravenna, sarà chiuso il ramo di immissione sulla A14, verso Ancona.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 e rientrare alla stazione di Faenza;

per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SP253 (Massa Lombarda-Sant’Agata sul Santerno), via Piratello (Lugo), SP95 via X Aprile, via Madonna di Genova ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Cotignola;

per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita sulla Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere poi la SP8 e via Granarolo ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.