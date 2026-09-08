A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO IMOLA-FAENZA VERSO ANCONA

Roma, 8 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di sabato 12 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona. Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene da Ravenna, il Ramo di immissione sulla A14, verso Ancona.

L’area di servizio “Santerno ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:30-6:00.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 e rientrare alla stazione di Faenza;

per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo;

per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona, anticipare l’uscita a Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 Bologna-Taranto alla stazione di Faenza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.