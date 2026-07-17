A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO IMOLA-FAENZA VERSO ANCONA

Roma, 17 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Faenza, verso Ancona. Contestualmente sarà chiuso, per chi percorre la D14 Diramazione per Ravenna e proviene da Ravenna, il Ramo di immissione sulla A14, verso Ancona.

L’area di servizio “Santerno ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ancona: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 e rientrare alla stazione di Faenza;

per chi proviene da Bologna ed è diretto verso Ravenna: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, SS9 via Emilia, SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo;

per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Ancona: in considerazione della contestuale chiusura, sulla D14, del tratto Fornace Zarattini-Bagnacavallo, verso la A14, si dovrà uscire obbligatoriamente allo svincolo di Fornace Zarattini, percorrere la viabilità ordinaria: SP253 San Vitale, via Albergone, via Guglielmo Marconi, SP253 San Vitale, via Italo Cristofori, via Sinistra Canale Superiore, SP8 via Granarolo ed entrare in A14 alla stazione di Faenza, verso Ancona.