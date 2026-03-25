A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO IMOLA-CASTEL SAN PIETRO VERSO BOLOGNA

Roma, 25 marzo 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia, nelle due notti di venerdì 27 e sabato 28 marzo, con orario 22:00-6:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: via Selice, SP610, SP19, SS9 via Emilia, via Cova, via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro.