A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO IMOLA-CASTEL SAN PIETRO VERSO BOLOGNA
Roma, 20 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 23 alle 5:00 di martedì 24 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: via Selice, SP610, SP19, SS9 via Emilia, via Cova, via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro.