A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO IMOLA-CASTEL SAN PIETRO VERSO BOLOGNA

Roma, 18 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del cavalcavia di svincolo della stazione di Imola, dalle 22:00 di sabato 21 alle 6:00 di domenica 22 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e Castel San Pietro, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: via Selice, SP610, SP19, SS9 via Emilia, via Cova, via San Carlo e rientrare in A14 alla stazione di Castel San Pietro.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.