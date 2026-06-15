A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO IMOLA-ALLACCIAMENTO D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO IMOLA-ALLACCIAMENTO D14 DIRAMAZIONE DI RAVENNA
Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Imola e l’allacciamento con la D14 Diramazione di Ravenna, verso Ancona.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria SP610, via Selice, SS9 via Emilia, viale Risorgimento, via Granarolo, SP8 e rientrare in A14 alla stazione di Faenza;
verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Imola, percorrere la viabilità ordinaria: SP610 via Selice, via Martiri della Libertà, SP253 via San Vitale, via San Martino, via Piratello, via Chiusa, SP8 via sinistra canale superiore ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.