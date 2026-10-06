A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GIOIA DEL COLLE-ACQUAVIVA DELLE FONTI VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO GIOIA DEL COLLE-ACQUAVIVA DELLE FONTI VERSO BARI
Roma, 6 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 8 alle 6:00 di venerdì 9 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Gioia del Colle e Acquaviva delle Fonti, verso Bari.
Contestualmente saranno chiuse l’area di servizio “Le Fonti est” e l’area di parcheggio “Le Masserie est”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Gioia del Colle, percorrere la viabilità ordinaria: SP106 Gioia del Colle-Putignano verso Putignano, SS100 in direzione di Bari, SP125 Acquaviva-Sammichele verso Acquaviva delle Fonti e rientrare in A14 alla stazione di Acquaviva delle Fonti, verso Bari.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.