A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORLI’-FAENZA VERSO BOLOGNA
Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione autostradale di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: rotatoria La Pie’, viale della Costituzione, SS 727 bis Tangenziale est fino all’uscita 8, SS727, SS9 via Emilia, rotonda Donatori di Sangue, rotonda Strada dei Vini e dei Sapori, via Emilia Ponente, rotonda 1 Maggio, viale Risorgimento, via Piero della Francesca, via San Silvestro, SP72 e rientrare in A14 a Faenza.