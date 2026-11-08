A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORLI-FAENZA VERSO BOLOGNA

Roma, 8 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67 via Ravegnana, SS727 via Circonvallazione est, SS9 via Emilia, SP29 via Lugo, SP7 via Pana, SP72 via San Silvestro, rotonda delle Ceramiche e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.