A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORLI’-FAENZA VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORLI’-FAENZA VERSO BOLOGNA
Roma, 11 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 14 alle 5:00 di venerdì 15 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Faenza, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: SS67, SS727, SS9 via Emilia, via Fratelli Rosselli, via Granarolo e rientrare in A14 alla stazione di Faenza.