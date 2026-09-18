A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORLI’-CESENA NORD VERSO ANCONA

Roma, 18 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 21 alle 5:00 di martedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona. L’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: rotatoria La Piè, viale della Costituzione, Tangenziale est SS727 bis, SS9 via Emilia, rotonda Paul Harris, SS3 bis (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.