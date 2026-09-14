A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORLI’-CESENA NORD VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORLI’-CESENA NORD VERSO ANCONA
Roma, 14 settembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 15 alle 5:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: rotatoria La Piè, viale della Costituzione, Tangenziale est SS727 bis, SS9 via Emilia, rotonda Paul Harris, SS3 bis (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.