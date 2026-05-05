A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORLI’-CESENA NORD VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FORLI’-CESENA NORD VERSO ANCONA
Roma, 5 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 8 alle 6:00 di sabato 9 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Forlì e Cesena nord, verso Ancona.
L’area di servizio “Bevano ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Forlì, percorrere la viabilità ordinaria: rotatoria La Piè, viale della Costituzione, Tangenziale est, SS727 bis, SS9 via Emilia, rotonda Paul Harris, SS3 bis (E45) e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord.