A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FOGGIA ZONA INDUSTRIALE-CERIGNOLA EST VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FOGGIA ZONA INDUSTRIALE-CERIGNOLA EST VERSO BARI
Roma, 27 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 30 novembre alle 6:00 di martedì 1 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est, verso Bari.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Le Saline ovest”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia Zona Industriale, percorrere la viabilità ordinaria: SS673 Tangenziale est di Foggia e SS16 adriatica verso Bari, SP77 in direzione di Manfredonia e rientrare in A14 alla stazione di Cerignola est.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.