A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FOGGIA-SAN SEVERO VERSO PESCARA
Roma, 27 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche alla riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di questa sera, giovedì 27, alle 6:00 di venerdì 28 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Gargano est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, proseguire sulla SS16 Adriatica in direzione di Pescara/San Severo, immettersi poi su via del Soccorso e rientrare in A14 alla stazione di San Severo.