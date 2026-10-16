A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FOGGIA-SAN SEVERO VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FOGGIA-SAN SEVERO VERSO PESCARA
Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di domenica 18 alle 6:00 di lunedì 19 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Gargano est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Foggia, percorrere la SS16 Adriatica e rientrare in A14 a San Severo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.