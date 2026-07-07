A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FOGGIA-SAN SEVERO VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FOGGIA-SAN SEVERO VERSO PESCARA
Roma, 7 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 8 alle 6:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Gargano est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, proseguire sulla SS16 Adriatica, in direzione di Pescara/San Severo, immettersi poi su via del Soccorso e rientrare in A14 alla stazione di San Severo.