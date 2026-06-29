A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FOGGIA-CERIGNOLA EST VERSO BARI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FOGGIA-CERIGNOLA EST VERSO BARI
Roma, 29 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 2 alle 6:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola est, verso Bari.
Contestualmente saranno chiuse la stazione di Foggia Zona Industriale, in entrata verso Bari e l’area di servizio Le Saline ovest, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, seguire le indicazioni per Bari sulla SS673 Tangenziale est di Foggia e sulla SS16 Adriatica, immettersi poi sulla SS77 verso Manfredonia e rientrare in A14 alla stazione di Cerignola est.