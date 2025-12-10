A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERMO-PEDASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione impianti delle linee elettriche, dalle 22:00 di giovedì 11 alle 6:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fermo e Pedaso, in entrambe le direzioni.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Torre di Palme ovest”, in direzione Pescara.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fermo, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona in direzione Pescara e per A14 Bologna-Bari, con rientro in A14 a Pedaso;
verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona in direzione Ancona e per A14 Bologna-Bari, con rientro in A14 a Fermo.