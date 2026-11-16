A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERMO-PEDASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERMO-PEDASO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
Roma, 16 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire la riconfigurazione del cantiere installato per lavori di risanamento giunti di dilatazione del viadotto “San Biagio”, dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fermo e Pedaso, in entrambe le direzioni.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di parcheggio “Torre delle Palme ovest”, situata nel suddetto tratto, in direzione Pescara.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fermo, seguire direzione SS16 Ancona-Pescara, immettersi sulla SS16 direzione Pescara, successivamente seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Pedaso;
verso Ancona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Pedaso, seguire direzione SS16 Ancona-Pescara, immettersi sulla SS16 direzione Ancona, successivamente seguire per A14 Bologna-Bari e rientrare in A14 alla stazione di Fermo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.