A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-IMOLA VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-IMOLA VERSO BOLOGNA
Roma, 29 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 1 alle 5:00 di giovedì 2 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Imola, verso Bologna.
L’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP72, via Piero della Francesca, SS9 via Emilia, SP610 Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.
Di conseguenza, per chi percorre la A14 e proviene da Ancona, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso Ravenna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo, in direzione Ravenna.
sarà chiuso, sulla D14 Diramazione per Ravenna, anche il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso Bologna.
In alternativa, anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Imola.