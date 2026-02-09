A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-IMOLA VERSO BOLOGNA

Roma, 9 febbraio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Imola, verso Bologna. L’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con un’ora di anticipo.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP72, via Piero della Francesca, SS9 via Emilia, SP610 Selice e rientrare in A14 alla stazione di Imola.

Di conseguenza, sulla D14 Diramazione per Ravenna, sarà chiuso il Ramo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Bologna.

In alternativa, a chi proviene da Ravenna ed è diretto in A14 verso Bologna, si consiglia di anticipare l’uscita allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la SP8 ed entrare in A14 alla stazione di Imola.