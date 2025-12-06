A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-FORLI’ VERSO ANCONA

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Granarolo, via Fratelli Rosselli, SS9 via Emilia, rotonda dei Fiori, SS727 Circonvallazione nord est, SS727 bis Tangenziale est, viale della Costituzione, rotatoria La Piè e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.