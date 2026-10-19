A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-FORLI’ VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-FORLI’ VERSO ANCONA
Roma, 19 ottobre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 20 alle 5:00 di mercoledì 21 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda delle Ceramiche, SP72, via San Silvestro, SP7, via Pana, SP29, via Lugo, SS9 via Emilia, SS727, Circonvallazione nord est, SS67, via Ravegnana e rientrare in A14 alla stazione di Forlì, verso Ancona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.