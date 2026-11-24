A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-FORLI’ VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-FORLI’ VERSO ANCONA
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e Forlì, verso Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda delle Ceramiche, SP72, via San Silvestro, SP7, via Pana, SP29, via Lugo, SS9 via Emilia, SS727, via Circonvallazione nord est, SS727 bis Tangenziale est, rotonda Romolo Landi, viale della Costituzione e rientrare in A14 alla stazione di Forlì, verso Ancona.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.