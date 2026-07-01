A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE DI RAVENNA VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE DI RAVENNA VERSO BOLOGNA
Roma, 1 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di giovedì 2 alle 5:00 di venerdì 3 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e l’allacciamento con la D14 Diramazione di Ravenna, verso Bologna.
Si precisa che la stazione di Faenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni.
L’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:30-5:00.
In alternativa alla chiusura del tratto, si consiglia:
per chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP72, via Granarolo, via San Silvestro, via Piero della Francesca, viale Risorgimento, SS9 via Emilia, SP610 e rientrare in A14 alla stazione di Imola, verso Bologna;
per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo.
In alternativa alla chiusura dell’entrata di Faenza verso Bologna, si potrà entrare ad Imola, mentre chi è diretto verso Ancona potrà entrare a Forlì.