A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE DI RAVENNA VERSO BOLOGNA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-ALLACCIAMENTO DIRAMAZIONE DI RAVENNA VERSO BOLOGNA
Roma, 23 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 26 alle 6:00 di sabato 27 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e l’allacciamento con la Diramazione per Ravenna, verso Bologna.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Santerno est”, situata nel tratto.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
da Ancona verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria a Faenza, percorrere la SP72, via Granarolo, via San Silvestro, via Piero della Francesca, viale Risorgimento, SS9, SP610 e e rientrare ad Imola;
da Ancona verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria a Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna, allo svincolo di Bagnacavallo.