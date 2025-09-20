A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FAENZA-ALLACCIAMENTO D14 DIRAMAZIONE PER RAVENNA VERSO BOLOGNA
Roma, 20 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Faenza e l’allacciamento con la D14 Diramazione per Ravenna, verso Bologna.
L’area di servizio “Santerno est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per chi è diretto verso Ravenna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la SP8 ed entrare sulla D14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Bagnacavallo;
per chi è diretto verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Faenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP72, via Granarolo, via San Silvestro, via Piero della Francesca, viale Risorgimento, SS9, SP610 e rientrare in A14 alla stazione di Imola.