A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CIVITANOVA MARCHE MACERATA-PORTO SANT’ELPIDIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

Roma, 20 ottobre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di sostituzione dei conduttori della linea elettrica ad alta tensione “Collemarino-Porto Sant’Elpidio”, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Civitanova Marche Macerata e Porto Sant’Elpidio, in entrambe le direzioni, Pescara/Bari e Ancona/Bologna.

Di conseguenza, non saranno raggiungibili le aree di servizio “Chienti ovest” e “Chienti est”, situate rispettivamente verso Pescara/Bari e in direzione di Ancona/Bologna.

Si precisa che verrà istituito il divieto di sosta all’interno delle suddette aree di servizio, dalle 20:00 di giovedì 23 e fino alla riapertura delle stesse.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Pescara/Bari, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Civitanova Marche Macerata, seguire per SS16 Adriatica verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Porto Sant’Elpidio;

verso Ancona/Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Porto Sant’Elpidio, seguire per SS16 Adriatica verso Ancona e rientrare in A14 alla stazione di Civitanova Marche Macerata.