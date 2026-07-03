A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CESENA-VALLE DEL RUBICONE
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CESENA-VALLE DEL RUBICONE
Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 6 alle 5:00 di martedì 7 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, verso Ancona.
Si precisa che la stazione di Cesena sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, anche per lavori di riqualifica delle barriere antirumore.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: via Cervese, via Golgi, SS726, SS9 via Emilia, SP33 e rientrare in A14 alla stazione di Valle del Rubicone, verso Ancona;
per la chiusura dell’entrata di Cesena, verso Ancona: Valle del Rubicone;
per la chiusura dell’entrata di Cesena, verso Bologna: Cesena nord.