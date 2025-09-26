A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CESENA-VALLE DEL RUBICONE VERSO ANCONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CESENA-VALLE DEL RUBICONE VERSO ANCONA
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone, verso Ancona.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: via Cervese, via Golgi, SS726, SS9 via Emilia, SP33 e rientrare in A14 alla stazione di Valle del Rubicone.