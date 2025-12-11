A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CESENA NORD-FORLI’ VERSO BOLOGNA

Roma, 10 dicembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 11 alle 5:00 di venerdì 12 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena nord e Forlì, verso Bologna.

L’area di servizio “Bevano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SS3 bis via Tiberina, E45, rotonda Paul Harris, SS9 via Emilia, rotonda Diegaro, SS727 bis Tangenziale est, viale della Costituzione e rientrare in A14 alla stazione di Forlì.