A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CESENA NORD-CESENA VERSO ANCONA

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena nord e Cesena, verso Ancona.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena nord, percorrere la viabilità ordinaria: SR71, SP14, via Calcinaro e rientrare in A14 alla stazione di Cesena.