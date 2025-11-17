A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CESENA-CESENA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 17 novembre 2025 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di giovedì 20 alle 5:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Cesena nord, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: via Cervese, SP140, SR142 e rientrare in A14 a Cesena nord.