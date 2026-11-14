A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CESENA-CESENA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 14 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di martedì 17 alle 5:00 di mercoledì 18 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Cesena nord, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cesena, percorrere la viabilità ordinaria: via Cervese, SP140, SR142 e rientrare in A14 alla stazione di Cesena nord, verso Bologna.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.