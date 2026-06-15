A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CESENA-CESENA NORD VERSO BOLOGNA

Roma, 15 giugno 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Cesena e Cesena nord verso Bologna. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Cesena, si consiglia di percorrere via Cervese, la SP140, la SR142 e rientrare in A14 a Cesena nord.