A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA EST-FOGGIA ZONA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA EST-FOGGIA ZONA
Roma, 2 maggio 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche ai lavori di rifacimento del margine della piattaforma autostradale, dalle 22:00 di martedì 5 alle 6:00 di mercoledì 6 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e Foggia Zona Industriale, verso Pescara.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Le Saline est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 verso Cerignola, SS16 adriatica in direzione di Foggia, SS673 Tangenziale est di Foggia verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Foggia.