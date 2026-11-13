A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA EST-FOGGIA ZONA INDUSTRIALE VERSO PESCARA
A14 BOLOGNA-TARANTO: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CERIGNOLA EST-FOGGIA ZONA INDUSTRIALE VERSO PESCARA
Roma, 13 novembre 2026 – Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di lunedì 16 alle 6:00 di martedì 17 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cerignola est e Foggia Zona Industriale, verso Pescara.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Le Saline est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, percorrere la viabilità ordinaria: SP77 verso Cerignola, SS16 adriatica in direzione di Foggia, SS673 Tangenziale est di Foggia verso Pescara e rientrare in A14 alla stazione di Foggia Zona Industriale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.